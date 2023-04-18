Москва, 18 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в ловушку при попытке контрнаступления в Херсонской области. Там, как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Владимир Сальдо, выстроена эшелонированная оборона.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов», — уточнил Сальдо.

По словам врио губернатора, если кто-то попытается сунуться, это будет ловушка, для того чтобы погибли бойцы ВСУ.

«Их будут просто бросать на убой», — сказал врио губернатора Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, также 18 апреля Владимир Сальдо заявил, что в определённых местах собираются и есть скопление военной техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Сальдо уточнил, что намерения украинских военных понятны, так как они собирают практически весь малотоннажный флот, малые суда и лодки. По мнению Сальдо, явно идёт подготовка к возможному задействованию лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра.