Гамбург, Германия, 18 апреля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Власти Гамбурга, куда приехало большое количество беженцев с Украины, надеются на «высокую готовность» украинцев покинуть Германию после окончания конфликта и вернуться на родину. Об этом в интервью изданию Bild заявила сенатор по социальным вопросам в Гамбурге Мелани Шлотцхауэр.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

По её словам, в Гамбурге на сегодня находятся примерно 44 800 человек, которых власти размещают в государственном жилье. Из них 12 100 человек — с Украины. Шлотцхауэр подчеркнула, что это «самая большая проблема, которая требует огромных усилий».

При этом беженцы продолжают прибывать. В среднем ежедневно их число увеличивается на 60 человек. Сенатор добавила, что мест для их размещения не хватает настолько, что городское руководство ищет новые места жительства, власти не исключают и размещение в спортзалах и палатках.

Чиновница выразила надежду на то, что «украинцы очень захотят вернуться домой» после окончания кризиса в их стране.

«В случае с украинцами мы надеемся на высокую их готовность вернуться домой после конфликта», ― заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший год в Германию прибыло около миллиона украинцев. Недовольство в стране нарастает. Немцы обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья.

Кроме того, в Германии в десятки раз возросло число несовершеннолетних преступников с Украины Глава МВД страны Нэнси Фезер указала, что треть из более чем миллиона беженцев с территории Украины — лица моложе 18 лет. В 2022 году, по её словам, в ФРГ было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений, при этом годом ранее ― только несколько сотен.