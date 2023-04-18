Шеф Пентагона Остин заявил, что США не воюют и не станут воевать с Россией из-за Украины

Вашингтон, , 17:49 — REGNUM США не ведут военных действий с Россией и не намерены воевать с ней из-за Украины. Об этом 18 апреля заявил глава минобороны США Ллойд Остин в интервью газете The Washington Post.

Ллойд Остин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не воюем с Россией, и мы не будем воевать с Россией», — сказал он в ответ на просьбу пояснить, ведут ли Штаты опосредованную войну с Россией на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что ресурсы Вашингтона для военной помощи Украине не безграничны. Он подчеркнул, что Америке понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину.

16 апреля председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер рассказал, что власти Украины для снижения возможных негативных последствий утечки секретной информации Пентагона могут поменять часть стратегических планов. Он также назвал необходимостью оказание США и их союзниками помощи ВСУ для восполнения требуемого вооружения.