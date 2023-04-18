Вашингтон, 18 апреля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Украинские намерения вернуть границы 1991 года практически невыполнимы, несут слишком большие угрозы мировой дестабилизации, чтобы и дальше поддерживать Украину оружием и деньгами, поэтому к концу текущего года военный конфликт должен быть закончен дипломатическим решением. Об этом говорится в статье главы влиятельного Совета по международным отношениям США Ричарда Хаасса и профессора Джорджтаунского университета Чарльза Купчана, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Авторы предлагают Западу новую стратегию по украинскому вопросу, которая заключается в резком наращивании военных поставок для последнего решительного контрнаступления и затем сворачивании активной фазы вопреки любым желаниям украинской власти.

В статье отмечается, что «к тому времени, когда ожидаемое наступление Украины завершится, Киев может также серьёзнее отнестись к идее урегулирования путём переговоров, сделав всё возможное на поле боя и столкнувшись с растущими ограничениями как в своей собственной живой силе, так и в помощи из-за рубежа». То есть понеся катастрофические потери и лишившись потока оружия.

При этом текущие потери украинской армии авторы оценивают в 100 тыс. человек. По их мнению, Западу не стоит бояться эскалации с применением ядерного оружия, поскольку России этот вариант вряд ли выгоден. А, следовательно, необходимо перестать сдерживать себя и начать давать Украине необходимые танки, ракеты дальнего действия и другое вооружение для решительного наступления в ближайшие месяцы. Однако вне зависимости от успеха или неуспеха этого рывка необходимо уже сейчас готовить дипломатическое решение, призвав к участию в его реализации Индию и Китай.

«Несмотря на всю пользу большей западной военной помощи, это вряд ли изменит ту фундаментальную реальность, к которой ведет этот конфликт: безвыходное положение. Конечно, возможно, что предстоящее наступление Украины окажется ошеломляюще успешным… Но такой исход маловероятен. Даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина не сможет победить российские войска. У неё заканчиваются солдаты и боеприпасы, а ее экономика продолжает ухудшаться», — подчеркивают представители Совета по международным отношениям.

А самое главное, затянувшийся конфликт сильно дестабилизирует мировую экономику, поляризует международные отношения, подрывает военную готовность Запада и истощает запасы вооружений перед лицом новых возможных угроз.

«К концу этого сезона боевых действий Соединённые Штаты и Европа также имеют веские основания отказаться от заявленной ими политики поддержки Украины «столько, сколько потребуется», как выразился президент США Джо Байден. Сохранение существования Украины как суверенной и надежной демократии является приоритетом, но достижение этой цели не требует восстановления полного контроля над Крымом и Донбассом в ближайшей перспективе», — говорится в статье.

Таким образом, при участии ООН и ОБСЕ на Украине должна быть создана демилитаризованная зона, конфликт заморожен на неопределенный срок, а Россия и Запад должны снова начать конструктивный диалог о новой системе безопасности, включая проблему распространения ядерного оружия, считают американские эксперты. При этом, как подчеркивается, Украина вряд ли сможет стать членом НАТО, ограничившись некими гарантиями со стороны США и сохранением военной помощи.

Ранее 18 апреля ИА REGNUM писало, что, по мнению экс-офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера, Украина не сможет пережить вооруженный конфликт с Россией из-за президента Владимира Зеленского и США. Как объяснил эксперт, хоть Россия и готова к проведению мирных переговоров, однако таковые не состоятся из-за того, что Зеленский не намерен идти на компромисс, а президент США Джо Байден хочет руками Киева одолеть Москву.