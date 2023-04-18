Киев, , 17:29 — REGNUM Украинское правительство одобрило проект закона о выходе страны из соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом 18 апреля сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

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«Одобрен проект закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций», — написал он в своём сообщении.

Мельничук отметил, что в указанном законопроекте предусмотрено прекращение действия соглашения, которое было заключено 27 ноября 1998 года в Москве и ратифицировано украинской стороной 15 декабря 1999 года.

Представители Киева регулярно сообщают о выходе из соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля правительство Украины в одностороннем порядке вышло из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов. Также киевские власти отказались от проведения согласованной политики с Москвой в вопросе определения транспортных тарифов.