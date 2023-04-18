РВ: в Германии произошла авария с участием новейших натовских MaxxPro и M-SHORAD

Берлин, , 17:45 — REGNUM Дорожная авария с участием американской военной техники произошла в Германии, фото публикует 18 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Транспортная машина пехоты M1126 Stryker U. S. Army

Столкнулись бронетранспортёр MRAP MaxxPro и новейший самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс M-SHORAD на базе БТР Stryker A1.

ЗРПК M-SHORAD американцы начали срочно разрабатывать в феврале 2018 г. после того, как появилась заявка Пентагона на создание самоходного комплекса войсковой ПВО для борьбы с самолётами, вертолётами, крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

M-SHORAD оснащён дистанционно управляемым зенитным боевым модулем RIwP с автоматической пушкой ХМ914 (калибра 30 мм), пулемётом М240 (калибра 7,62 мм), двухзарядной пусковой установкой ПТУР Hellfire Longbow и четырёхзарядной пусковой установкой ЗУР Stinger, а также электронно-оптическим блоком обнаружения и сопровождения целей.

ВСУ применяют поставленные США MRAP MaxxPro в ходе боевых действий. В октябре прошлого года США поставили Киеву 200 единиц MaxxPro.