Москва, 18 апреля, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Телеведущий Дмитрий Дибров, который попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-востоке Москвы, дал комментарий, сообщил Telegram-канал 112.

(сс) Svklimkin Дмитрий Дибров.

«Как говорил мой любимый поэт Вертинский: «Буря в клизме!» — сказал Дибров, подтвердив, что не пострадал и медицинская помощь ему не потребовалась.

По его словам, благодаря блогерам и интернет-сми прошла информация о том, что «страшнейшее ДТП привело телеведущего в реанимацию Боткинской больницы», что жена готовится стать вдовой, а дети «готовят проникновенные речи на могиле у папы».

«Немного поцарапали левое колесо… Порогом по колесу проехали», — уточнил Дибров.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП, участником которого стал Дмитрий Дибров, произошло 18 апреля на северо-востоке Москвы. Сам телеведущий не пострадал, а вот его автомобиль после аварии не на ходу, машину увезёт эвакуатор. Инцидент произошёл на углу Звёздного бульвара и Аргуновской улицы. Полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта, задел «мерседес» продюсера при повороте.