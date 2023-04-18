Москва, , 17:22 — REGNUM Наступательная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ) будет направлена к Энергодару, а затем к Каховке, чтобы выйти на Крым. Такой прогноз о контрнаступлении украинской армии сделал военный корреспондент Юрий Котенок.

Юрий Котенок. Кадр из видео с канала: PolitWera

В своём Telegram-канале он указал, что противник уже сконцентрировал большие силы в районе Николаева и на Днепре. По его словам, украинские военные изъяли все плавательные средства, включая бронекатера, которые могут быть управляемыми дистанционно, как беспилотники.

По мнению военного корреспондента, также угрожаемые направления ― Брянск, Курск, Белгород. Здесь замечены диверсионно-разведывательные группы противника.

«С одной стороны, может быть попытка захвата территорий, чтобы потом их разменивать», ― предположил Котенок.

При этом, считает военкор, может быть и вариант, когда украинские силы решат пройти рейдом вдоль границы, как в 2014 году, чтобы выйти в тыл луганскому направлению.

«Думаю, что будет несколько ударов, разнесённых в два ― три дня, в том числе возможная высадка десанта в Крым с целью дестабилизации обстановки», ― предположил Котенок.

Он также не исключил провокаций с помощью беспилотников в Москве, которые будут направлены на моральное подавление, а не на физическое разрушение.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов считает, что украинские военные могут начать наступление как минимум по четырём направлениям. Основным из них станет южное с целью захвата Крыма. Вторым по важности станет восточное направление. Здесь украинская армия может попытаться остановить продвижение российских войск, а для отвлечения внимания могут быть использованы Молдавия и Белоруссия.

Клупов не исключает и наступление ВСУ в сторону Артёмовска (украинское название ― Бахмут), что может создать угрозу Луганску. Наименее вероятным направлением для наступления Украины эксперт назвал западное, не исключив при этом наступление на Приднестровье.

Из секретных документов Пентагона, просочившихся в Сеть, следует, что украинские военные планируют начать контрнаступление 30 апреля.

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