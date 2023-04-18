Москва, 18 апреля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Росавиация сообщила об опасном сближении двух воздушных судов в небе над Самарой. Участниками инцидента оказались самолёт РС-12 первой частной белорусской авиакомпании BySky и Ил-76 Министерства обороны России. Этот факт был зафиксирован в конце марта 2023 года, сообщили 18 апреля в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Mil.ru Военно-траснпортный самолет Ил-76

«Двадцать восьмого марта 2023 года в зоне ответственности регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара) произошел серьезный авиационный инцидент <…> между воздушным судном Ил-76 Минобороны России и воздушным судном PC-12 ЗАО «Авиакомпания «БайСкай», — сказано в заявлении Росавиации.

Отмечено, что причиной инцидента стало нарушение должностных обязанностей диспетчером. Случай в воздухе стал предметом разбирательства специально созданной комиссии. Действия диспетчера признаны грубейшим нарушением. В отношении всех должностных лиц, допустивших их, приняты кадровые решения.

В частности, уволены с должностей директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», заместитель директора филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Самара), а также два старших диспетчера и диспетчер, допустивший опасную ситуацию.

В Росавиации подчеркнули, что обеспечение безопасности полетов является основным вопросом, который находится на постоянном контроле ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2023 года при посадке в самарском аэропорту «Курумоч» самолёт, следовавший рейсом «Санкт-Петербург — Самара», столкнулся с птицами. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, посадка была произведена штатно.