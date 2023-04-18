Экс-премьер Украины Азаров заявил о неминуемом крахе страны

Москва, , 17:20 — REGNUM К краху движется Украина, заявил бывший премьер-министр страны (2010–2014 гг.) Николай Азаров. Уже сейчас на Украине нет никакой экономики, её жители заняты физическим выживанием.

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Азарова, украинская экономика живёт за счёт кредитов, грантов и различных перечислений со стороны Запада. «Какая экономика, если дефицит бюджета в прошлом году составил более 50 миллиардов долларов при доходах 30 миллиардов? В текущем году дефицит бюджета ещё больше», — цитирует Азарова МК.

По словам Азарова, на Украине «ещё как-то теплится сельское хозяйство», поскольку оно не так сильно пострадало в ходе спецоперации и «от действий власти на протяжении последних девяти лет». В других отраслях всё намного хуже.

Бывший премьер-министр Украины заявил, что на 70% упал объём строительства, огромно падение в металлургическом производстве, на 60% снижена экспортная выручка. Мелкий и средний бизнес пока как-то выживает, но «основные отрасли стоят».

По его оценке, внешний долг Украины составляет $120-130 млрд, причём соотношение государственного долга к ВВП больше единицы. «То есть отдать госдолг Украина не в состоянии», — сказал Азаров, добавив, что перспектив развития у страны нет, но даже если они были бы, все доходы шли бы на возврат госдолга.

Комментируя отказ Польши и ряда других стран ЕС от импорта украинского зерна, Азаров заявил, что последствия будут негативными, хотя пока доля запрещённого ввоза не так велика: общий экспорт составляет примерно 40 миллионов тонн зерновых, а запретили пока ввоз порядка трёх миллионов тонн.

Узнав о том, что Польша и Венгрия до 30 июня отказались от импорта украинского зерна, пресс-секретарь Европейской комиссии по экономическим вопросам Арианна Подеста назвала неприемлемыми односторонние действия этих стран, поскольку «торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС».

Со своей стороны польские фермеры протестовали против затоваривания рынка зерном и падения цен на него и другую сельхозпродукцию. Кроме того, они выразили опасение на тему переполненных хранилищ, в которых может не остаться места для зерна местных производителей.

В МИД России решение Польши отказаться от украинского зерна назвали показательным. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, поляки показали, чего стоит «мнимая забота западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».