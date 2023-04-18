Луганск, 18 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам тюрьмы оператора беспилотника Владимира Мамчука, который навёл удар на жилой дом в Первомайске из реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры и Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора беспилотного летательного аппарата 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Владимира Мамчука», — указывается в сообщении.

Уточняется, что наводчик был признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества путём взрыва, покушении на убийство двух и более лиц, которое совершенно организованной группой общеопасным способом, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

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Также указывается, что 17 апреля 2022 года обвиняемый в посёлке городского типа Новотошковское Попаснянского района ЛНР провёл разведку Первомайска с использованием беспилотника и обнаружил жилой дом с мирными жителями. Для их устрашения и уничтожения Мамчук передал координаты этого жилища командиру подразделения РСЗО «Ураган» ВСУ, осуществившего обстрел жилого дома кассетными осколочными снарядами на расстоянии 18 км. В результате две мирных жительницы получили ранения, а их квартиры и имущество — значительные повреждения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 18 апреля стало известно, что число погибших в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до трёх человек. Ранее сообщалось, что жительница Кировского района Донецка 1959 года рождения также погибла при обстреле со стороны ВСУ.