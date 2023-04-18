Катманду, 18 апреля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Покоривший Эверест десять раз альпинист из Северной Ирландии (Великобритания) Ноэль Ханна умер после спуска с пика Аннапурны, который находится в западном Непале. Об этом 18 апреля сообщил журнал U. S. News & World Report во вторник, 18 апреля, со ссылкой на представителей непальской альпинистской службы.

Кадр из видео с канала: noel hanna Ноэль Ханна

«Ноэль Ханна поднялся на пик Аннапурны высотой 8091 метр в западном Непале в понедельник и умер ночью в лагере после спуска с вершины», — говорится в публикации.

Сотрудник непальского департамента туризма отметил, что обстоятельства кончины альпиниста на данный момент не ясны, и добавил, что на пике Аннапурны также пропал альпинист из Индии, который, по предварительной информации, свалился в расщелину в низовьях горы.

Пик Аннапурны считается опасным из-за частой возможности схода лавин, на него поднялись не менее 365 человек и свыше 72 погибли во время восхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля сотрудники спасательных служб нашли тело альпиниста, пропавшего в горах около Сочи. Его удалось обнаружить с помощью беспилотника.

Мужчина пропал 2 апреля на скальном участке в районе села Кепша, после того как полез искать упавшие беспилотники. Он перестал выходить на связь после обнаружения первого из квадрокоптеров.