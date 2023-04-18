Астана, , 16:45 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил китайского шахматиста Дин Лижэня в седьмой партии финального матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан) с 7 апреля по 1 мая.

Гроссмейстер Ян Непомнящий © Григорий Сысоев/РИА Новости

Ян Непомнящий играл белыми фигурами, а победа россиянина была зафиксирована на 37-м ходу. По итогам семи партий Непомнящий вышел вперед — 4:3.

Следующая, восьмая партия состоится в четверг, 20 апреля, российский шахматист будет играть чёрными фигурами. Всего в матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников досрочно не наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата в последний день турнира будет проведён тай-брейк.

В шестой партии матча за звание чемпиона мира, призовой фонд которого составляет два миллиона долларов, Ян Непомнящий, играя чёрными фигурами, уступил китайскому шахматисту. Партия, проходившая 16 апреля, завершилась на 44-м ходу.