Завод «Янтарь» передал ВМФ России сторожевой корабль «Неустрашимый» после модернизации

Калининград, , 16:45 — REGNUM Судостроительный завод «Янтарь» передал ВМФ России сторожевой корабль «Неустрашимый» после ремонта и модернизации, сообщила 18 апреля пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Корабль «Неустрашимый» © Михаил Голенков/РИА Новости

«На корабле была проверена работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств радиационной химической и биологической защиты, комплексов связи», — говорится в заявлении.

«Неустрашимый» построили на заводе «Янтарь» в 1990 году, судно входит в состав Балтийского флота. Корабль направили на плановый ремонт в 2014 году. До этого судно прошло около 120 тысяч морских миль. В частности, корабль участвовал в операциях против сомалийских пиратов и сопровождал торговые суда в районе Африканского Рога.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что сторожевой корабль «Неустрашимый» вернётся после ремонта и модернизации в боевой состав Балтийского флота (БФ) в феврале. Известно также, что в конце декабря корабль закончил ходовые приемо-сдаточные испытания после проведённой на заводе модернизации.