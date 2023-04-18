* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России заявило послу Великобритании Деборе Броннерт решительный протест в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранных агентом). Об этом 18 апреля в эфире телеканала «Россия 24» сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Главная новость ― вызов британского посла в Москве в МИД, где ей был заявлен решительный протест», ― указал дипломат.

Он уточнил, что поводом для таких действий внешнеполитического ведомства послужила утренняя демонстрация 17 апреля, организованная британцами, американцами и канадцами у здания Мосгорсуда.

«Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела», ― пояснил посол.

В заявлении МИД России указано, что послу также напомнили о том, что согласно российскому законодательству гражданин страны, имеющий также иной паспорт, рассматривается российской стороной только как российский гражданин. Исключения составляют случаи, которые предусмотрены международным договором или федеральным законом.

«Соответствующее соглашение между Россией и Великобританией отсутствует, поэтому ссылки англичан на наличие у Кара-Мурзы британского подданства в нашем правовом поле юридически ничтожны», ― отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Московский городской суд приговорил журналиста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил публицисту штраф в размере 400 тысяч рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком на семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

Его обвинили в госизмене и распространении фейков про российскую армию. По данным следствия, публицист оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тысяч долларов в месяц.

Сторона защиты намерена обжаловать вынесенный приговор в апелляционной инстанции.

В британском МИД заявили, что вынесенный приговор противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека. Кроме того, в Лондоне назвали приговор «политически мотивированным».

Келин считает, что реакция министерства иностранных дел Соединённого Королевства на приговор Владимиру Кара-Мурзе является грубым вмешательством во внутренние дела России.

На оглашение приговора публицисту 17 апреля прибыли 40 дипломатов из 25 стран, в том числе американский, британский и канадский послы. Последние выступили с обращением на ступенях Мосгорсуда с требованием освободить Кара-Мурзу.

В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызвали послов США, Британии и Канады.