Москва, 18 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Москве на 100-м году жизни скончалась Валентина Лубенцова — судья, которая вела самые известные процессы над диссидентами в СССР. Она выносила приговоры членам ныне ликвидированной Московской Хельсинкской группы и участникам демонстрации на Красной площади против введения войск в Чехословакию. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Черединцев Валентин/ТАСС Зал суда. СССР. 1968

16 апреля в квартире на севере столицы тело Лубенцовой обнаружили родственники. Она не дожила несколько месяцев до своего столетия.

«В квартире на Ленинградском шоссе было обнаружено тело 99-летней женщины. Предварительно причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Валентина Лубенцова — ветеран Великой Отечественной войны и судья Московского городского суда в отставке. Она успела окончить 10 классов к началу войны, в 1941 году Лубенцова начала работать на военном заводе «Пролетарский молот», где изготавливали ручные гранаты. Позже была призвана в армию, где стала прибористом ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем) в артиллерийско-зенитной бригаде.

В 1968 году она стала членом Московского городского суда, в этом же году Валентина Лубенцова рассматривала дело участников демонстрации на Красной площади против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Это была одна из самых известных акций советских диссидентов. 25 августа 1968 года у Лобного места на Красной площади были задержаны 8 человек, среди которых были Константин Бабицкий (лингвист, правозащитник и бард), Лариса Богораз (лингвист, правозащитник, публицист и председатель Московской Хельсинкской группы), Наталья Горбаневская (поэтесса и переводчица), Вадим Делоне (поэт, писатель), Павел Литвинов (физик, педагог), Виктор Фрайнберг (филолог, борец против карательной психиатрии), Татьяна Баева и Владимир Дремлюга. Их обвиняли в сидячей демонстрации с плакатами «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!»

Валентина Лубенцова также была судьёй по ещё одному громкому процессу — делу советского физика, члена советской группы «Международной амнистии» и основателя одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинкской группы Юрия Орлова. В 1973 году он был уволен из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР за поддержку академика Андрея Сахарова. Орлов был арестован в декабре 1976 года по обвинению в изготовлении и распространении антисоветских материалов (ч. 1 ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда»). Суд под руководством Валентины Лубенцовой приговорил Орлова к 7 годам заключения и 5 годам ссылки в Якутию. В 1986 году он был лишён советского гражданства и выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН. В 1990 году Михаил Горбачёв восстановил советское гражданство Орлову и другим 23 эмигрантам, которые потеряли его в период с 1966 по 1988 год. Юрий Орлов в США стал профессором Корнеллского университета и много раз приезжал в СССР.

За десять лет под председательством Валентины Лубенцовой были вынесены приговоры и другим диссидентам, в том числе Владимиру Буковскому (писатель, публицист и общественный деятель), Глебу Якунину (религиозный, общественный и политический деятель), Виктору Капитанчуку (секретарь Христианского комитета защиты прав верующих), Татьяне Осиповой (программист и правозащитник).