Москва, 18 апреля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Новым главным режиссером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова назначили Анатолия Шульева. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Владимир Федоренко / РИА Новости Анатолий Шульев

Уточняется, что 18 апреля директор театра Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Оксана Косарева представили нового главного режиссера театральному коллективу.

«Им стал лауреат премии министерства культуры «Молодые дарования России» 2015 года Анатолий Шульев», — говорится в сообщении.

До этого главным режиссёром театра был Юрий Бутусов, который в ноябре 2022 года принял решение уволиться из-за того, что он находится в Париже и в ближайшее время не сможет продолжать работать в театре.

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля в Министерстве культуры России сообщили, что Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге продолжит работу без художественного руководителя. Контракт с режиссёром Андреем Могучим истёк, и его не планируется продлевать.