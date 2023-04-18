Вызванные в МИД России послы США и Великобритании без комментариев покинули дипведомство

Москва, , 16:29 — REGNUM Вызванная в МИД России посол США Линн Трейси без комментариев покинула здание российского внешнеполитического ведомства, сообщил 18 апреля корреспондент ТАСС.

Посол США в России Линн Трейси выходит из здания Министерства иностранных дел РФ © Виталий Белоусов/РИА Новости

Вызванная в МИД России посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт также посетила 18 апреля российское дипведомство и покинула здание МИД, оставив журналистов без комментариев.

МИД России 18 апреля вызвал послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства в дела страны и деятельности, не соответствующей статусу дипломата.

Накануне Мосгорсуд вынес приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом). За госизмену он получил 25 лет лишения свободы. При этом на оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 25 стран, включая США, Британию и Канаду. Москва считает неприемлемыми высказывания британского и американского дипломатов после приговора Кара-Мурзе. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Лондон от политизации международной правозащитной тематики. Она также назвала «верхом цинизма» требования послов США и Канады освободить публициста.