Берн, , 16:27 — REGNUM На сегодня Швейцария не отступает от своего запрета на передачу военной техники украинской армии. Об этом 18 апреля заявил президент конфедерации Ален Берсе.

Вооруженные силы Швейцарии TheBernFiles

Он подчеркнул, что другие государства не могут требовать от Берна, чтобы Швейцария нарушала собственные законы. При этом глава конфедерации указал на важность изучения ситуации и готовности к изменениям.

«Важно, чтобы мы придерживались правил и при необходимости адаптировали их», ― цитирует ТАСС Берсе.

Ранее на совместной пресс-конференции с швейцарским президентом Аленом Берсе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия надеется на сдвиги в вопросе выдачи Швейцарией разрешения на передачу Украине произведённых в конфедерации боеприпасов, в том числе для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте совет кантонов Швейцарии большинством голосов отклонил предложение на ослабление запрета на вывоз оружия из государства с целью его возможных поставок для ВСУ. Как заявил парламентарий от Христианско-демократической народной партии Петер Хегглин, это приведёт к ещё большему количеству смертей.

В Швейцарии действует запрет на передачу или поставку военного оружия, в том числе оружия швейцарского производства, другим странам по соображениям нейтралитета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США шантажируют Швейцарию чтобы склонить её отказаться от нейтралитета и разрешить реэкспорт вооружений Киеву.

В апреле руководитель госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США о том, что Берн мог бы заморозить «ещё $50–100 миллиардов российских активов».

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