В Екатеринбурге задержан пиарщик Ширшиков после постов о Гершковиче и Владлене Татарском

Екатеринбург, , 16:41 — REGNUM Пиарщик Ярослав Ширшиков задержан 18 апреля в Екатеринбурге. В его квартире и офисе прошли обыски.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Ширшикова задержали за пост в Telegram-канале о гибели военкора Владлена Татарского, в котором говорилось, что автор не испытывает «ни тени печали». Задержанного подозревают в оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Эту версию сообщила газета «Коммерсантъ».

Ширшиков задержан после постов в Telegram об общении с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже, сообщает РБК.

18 апреля арест Гершковича до 29 мая, решение о котором 30 марта вынес Лефортовский суд, признан Мосгорсудом законным. Жалоба защиты оставлена без удовлетворения. Обвиняют Гершковича, задержанного в Екатеринбурге 30 марта, в шпионаже.

Вину Гершкович не признал и, как заявляет защита, намерен добиваться оправдательного приговора. По статье о шпионаже он может быть осуждён на 20 лет лишения свободы.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта. Взрыв произошёл в 18 часов 13 минут, пострадали ещё 40 человек. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, в кафе Street Food Bar № 1 принесла Дарья Трепова, задержанная на следующий день и находящаяся сейчас в СИЗО.