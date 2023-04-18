Екатеринбург, 18 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Пиарщика Ярослава Ширшикова задержали 18 апреля в Екатеринбурге. В его квартире и офисе прошли обыски.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Ширшикова задержали за пост в Telegram-канале о гибели военкора Владлена Татарского, в котором говорилось, что автор не испытывает «ни тени печали». Задержанного подозревают в оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Эту версию сообщила газета «Коммерсантъ».

Ширшиков задержан после постов в Telegram об общении с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже, сообщает РБК.

Мосгорсуд 18 апреля признал законным принятое 30 марта решение Лефортовского суда об аресте Гершковича до 29 марта.

Вину Гершкович не признал и, как заявляет защита, намерен добиваться оправдательного приговора. По статье о шпионаже он может быть осуждён на 20 лет лишения свободы.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта. Взрыв произошёл в 18 часов 13 минут в кафе на Университетской набережной. В результате атаки пострадали ещё более 40 человек. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, в кафе Street Food Bar № 1 принесла Дарья Трепова, задержанная на следующий день и находящаяся сейчас в СИЗО.