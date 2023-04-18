ФНПР предложила Госдуме отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени

Москва, , 16:25 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отправлять безработных граждан предпенсионного возраста на пенсию раньше времени. Об этом 18 апреля сообщили «Ведомости», ссылаясь на документ с предложенными поправками, который ФНПР направила в Минтруд и Госдуму.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

ФНПР предлагает внести ряд поправок в законопроект «О занятости населения», который готовится ко второму чтению. Одна из поправок предполагает дать безработным россиянам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, возможность досрочного выхода на неё в случае, если служба занятости не трудоустроит их в течение года.

Как читают эксперты, возможность досрочного выхода на пенсию для граждан преклонного возраста является серьёзной мерой поддержки, ведь зачастую им сложно устроиться на работу, так как работодатели отдают предпочтение более молодым соискателям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в 2023 году в результате пенсионной реформы никто не выйдет на пенсию по достижении пенсионного возраста. Политик назвал это апогеем. Такое произойдет впервые после того, как в 1932 году в СССР ввели пенсионный возраст — тот самый, который действовал до 2019 года.

По словам прежнего главы ПФР Андрея Кигима, количество граждан пенсионного возраста в России в 2021 году снизилось на 200 тыс. человек из-за избыточной смертности в период пандемии коронавируса. По данным главы ПФР, в 2021 году на пенсию должны были выйти около 1,8 млн человек. Однако из-за пенсионной реформы их число составило 974 тыс.