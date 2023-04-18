Донецк, , 16:24 — REGNUM Лидеры западных стран готовятся к тому, что Россия будет использовать все имеющиеся варианты реагирования на весеннее контрнаступления ВСУ, включая кибератаки и ядерные угрозы, сообщила британская газета The Guardian во вторник, 18 апреля.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официальные лица Великобритании в рамках саммита глав министерств иностранных дел стран «Большой семёрки» заявили, что готовы к любым действиям России в ответ на контрнаступление Украины», — говорится в статье.

По мнению издания, российская сторона якобы может применить «абсолютно любое оружие», если Вооружённые силы Украины попытаются взять под контроль Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году.

Ранее сообщалось, что США вместе со своими западными союзниками активно готовят Украину к контрнаступлению, которое, согласно выложенным в Сеть секретным документам Пентагона, запланировано на 30 апреля.

При этом военные эксперты предупредили ВСУ, что украинские подразделения при попытке контрнаступления столкнутся с эффективными инженерными оборонительными укреплениями, возведёнными вдоль всей линии соприкосновения. По мнению аналитиков, для успешного наступления Вооружённым силам Украины необходимо иметь как минимум трёхкратное численное преимущество.