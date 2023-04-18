Момент ДТП с участием Дмитрия Диброва попал на видео
Москва, 18 апреля 2023, 16:17 — REGNUM Момент дорожно-транспортного происшествия с участием телеведущего и актёра Дмитрия Диброва зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовано в Telegram-канале «РЕН ТВ».
На кадрах видно, как на повороте Mercedes продюсера столкнулся со служебным микроавтобусом.
Как сообщало ИА REGNUM, автоавария, участником которой стал Дмитрий Дибров, произошла 18 апреля на северо-востоке Москвы. Сам телеведущий не пострадал.
Это подтвердила его супруга Полина. А вот его автомобиль после аварии не на ходу, машину увезёт эвакуатор.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.