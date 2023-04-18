Москва, 18 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Момент дорожно-транспортного происшествия с участием телеведущего и актёра Дмитрия Диброва зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовано в Telegram-канале «РЕН ТВ».

Скриншот из видео Дмитрий Дибров

На кадрах видно, как на повороте Mercedes продюсера столкнулся со служебным микроавтобусом.

Как сообщало ИА REGNUM, автоавария, участником которой стал Дмитрий Дибров, произошла 18 апреля на северо-востоке Москвы. Сам телеведущий не пострадал.

Это подтвердила его супруга Полина. А вот его автомобиль после аварии не на ходу, машину увезёт эвакуатор.