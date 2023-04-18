Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ усилили аэроразведку на донецком направлении

Донецк, , 16:06 — REGNUM В последнее время активность украинских беспилотников на донецком направлении значительно увеличилась. Об этом 18 апреля рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противник усилил ведение аэроразведки на донецком направлении. Количество «птичек» на этом направлении существенно возросло», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению советника врио главы региона, это обстоятельство связано с планами ВСУ начать контрнаступление, которого, по мнению Гагина, «стоит ожидать».

Он добавил, что таким образом украинские войска пытаются прощупать российскую систему противовоздушной обороны, время её реакции и количество этих сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 апреля силы ПВО сбили в Киевском районе Донецка ударный беспилотник ВСУ.

Утром 18 апреля в небе над Донецком сработала система ПВО, которая перехватила не менее четырёх целей. По информации силовых структур республики, взрывы прогремели в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города.