Донецк, 18 апреля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В последнее время активность украинских беспилотников на донецком направлении значительно увеличилась. Об этом 18 апреля рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Противник усилил ведение аэроразведки на донецком направлении. Количество «птичек» на этом направлении существенно возросло», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению советника врио главы региона, это обстоятельство связано с планами ВСУ начать контрнаступление, которого, по мнению Гагина, «стоит ожидать».

Он добавил, что таким образом украинские войска пытаются прощупать российскую систему противовоздушной обороны, время её реакции и количество этих сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 апреля силы ПВО сбили в Киевском районе Донецка ударный беспилотник ВСУ.

Утром 18 апреля в небе над Донецком сработала система ПВО, которая перехватила не менее четырёх целей. По информации силовых структур республики, взрывы прогремели в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города.