Донецк, 18 апреля, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Российские войска ликвидировали в зоне специальной военной операции офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Сергея Лемеца. Об этом во вторник, 18 апреля, в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

«В боевых действиях Лемец принимал участие с 2014 года, являлся полевым командиром группировки неонацистов «Сотни Лева», — говорится в распространённом сообщении.

По открытым доступным данным, он был одним из координаторов «Оранжевой революции» 2005 года и «Евромайдана» 2014 года.

Ранее в Артёмовске Донецкой Народной Республики подразделениями ЧВК «Вагнер» был ликвидирован офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Курсов, участвовавший в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Отмечается, что это не первый случай ликвидации офицера ГУР МО Украины.