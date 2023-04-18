В Екатеринбурге задержали мужчину, пять часов насиловавшего девушку
Екатеринбург, 18 апреля 2023, 16:01 — REGNUM В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 45-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 22-летней девушки. Об этом 18 апреля сообщило издание Е1.
По информации издания, мужчина предложил подвезти девушку, она согласилась, несмотря на то, что не знала мужчину. Злоумышленник отвёз жертву в безлюдное место, раздел и связал её лосинами. На протяжении пяти часов задержанный насиловал молодую женщину. По свидетельствам потерпевшей, мужчина употреблял наркотики. После завершения издевательств мужчина всё-таки отвёз свою жертву до дома.
После инцидента потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали.
Мужчина своей вины не признаёт, утверждает, что всё произошло по взаимному согласию. Подозреваемый находится под домашним арестом, отмечается, что ранее он уже был судим и отбыл срок за убийство.
Ранее ИА REGNUM сообщало, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании девушки. 21-летняя студентка одного из университетов города после отдыха в ночном клубе отправилась домой на такси. События той ночи девушка запомнила плохо, так как находилась в нетрезвом состоянии. Согласно полученным данным, 15 апреля в период с 01:20 до 05:00 неизвестный на автомобиле привёз потерпевшую на пустырь около Московского шоссе и изнасиловал её. После этого он довёз девушку до пункта взимания платы, 668-й км трассы М-11, где высадил.