Москва, 18 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Введение карты болельщика на футбольных матчах соответствует Конституции и не нарушает права граждан, сообщили 18 апреля в Верховном суде (ВС) России. Соответствующая информация опубликована на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

ВС подтвердил отказ в иске петербургского адвоката, болельщика ФК «Зенит» Игоря Коняева, который оспаривал законность решения кабмина и список соревнований с обязательным применением системы Fan ID.

«Распоряжение ввести Fan ID соответствует законодательству», — говорится в документе.

Коняев оформил карту болельщика, но подал в суд, посчитав, что его право поддерживать любимую команду нарушено. Он обратился в суд с административным иском о признании недействующим распоряжения правительства от 25 июня 2022 года. Первая инстанция в иске отказала, поэтому адвокат обжаловал решение в апелляционном порядке. По мнению Коняева, паспорт болельщика только бюрократизирует посещение футбола и сокращает доходы лиги, так как не все хотят оформлять Fan ID.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент России Владимир Путин дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Сроком исполнения распоряжения указано 1 мая. Доступ на матчи упростят для детей, инвалидов и пенсионеров.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также отметил, что система карты болельщика должна быть скорректирована, так как вызывает «много нареканий». В качестве примера Медведев привёл ситуацию, когда семью не пустили на футбольный матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID.