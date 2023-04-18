Геническ, Херсонская область, 18 апреля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. На правом берегу Днепра в Херсонской области наблюдается скопление группировки украинских войск, которые демонстрируют готовность к форсированию реки. Об этом 18 апреля рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

khogov.ru Владимир Сальдо

«Данные постоянно есть о том, что в определённых местах собираются и есть скопление военной техники [ВСУ] на правобережье, плюс высокая активность пропагандисткой машины», — сказал он.

Сальдо уточнил, что намерения украинских военных понятны по тому, что они собирают практически весь малотоннажный флот, малые суда и лодки, включая лодки местных жителей.

«Все эти лодки сейчас задействованы, это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра», — добавил врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 апреля президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Глава государства в первый раз посетил Херсонскую область.