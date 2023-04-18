The Guardian: Британия вынуждена обещать поставить ВСУ оружие из запасов «на чёрный день»

Киев, , 15:50 — REGNUM Великобритания готова передать Вооружённым силам Украины часть оружия из своих запасов «на чёрный день». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на собственный источник.

Танк Challenger 2 Brian Robert Marshall

«Несмотря на давление со стороны Украины с требованием увеличить военную поддержку, Великобритания считает, что поставляет то, что необходимо Киеву. Источник отмечает. что Лондон уже обещает свои «запасы на чёрный день», — пишет The Guardian.

Отмечается, что конфликт на Украине может зайти в тупик, если западные страны не пойдут ва-банк и не увеличат уровень своей военной поддержки.

В конце марта, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в распоряжение ВСУ поступили британские основные боевые танки Challenger 2, который в скором времени приступят к выполнению своих боевых задач. К началу апреля Киев получил лишь 57 из 293 (19%) обещанных танков западного производства.

Также Лондон, помимо танков Challenger 2, обязался передать Вооружённым силам Украины около 20 бронетранспортёров Bulldog, а также три десятка самоходных гаубиц AS90 калибра 155 миллиметров.