Киев, 18 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Великобритания готова передать Вооружённым силам Украины часть оружия из своих запасов «на чёрный день». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на собственный источник.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

«Несмотря на давление со стороны Украины с требованием увеличить военную поддержку, Великобритания считает, что поставляет то, что необходимо Киеву. Источник отмечает. что Лондон уже обещает свои «запасы на чёрный день», — пишет The Guardian.

Отмечается, что конфликт на Украине может зайти в тупик, если западные страны не пойдут ва-банк и не увеличат уровень своей военной поддержки.

В конце марта, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в распоряжение ВСУ поступили британские основные боевые танки Challenger 2, который в скором времени приступят к выполнению своих боевых задач. К началу апреля Киев получил лишь 57 из 293 (19%) обещанных танков западного производства.

Также Лондон, помимо танков Challenger 2, обязался передать Вооружённым силам Украины около 20 бронетранспортёров Bulldog, а также три десятка самоходных гаубиц AS90 калибра 155 миллиметров.