Москва, 18 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Телеведущий и режиссёр Дмитрий Дибров попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-востоке Москвы. Как сообщает «Москва 24», инцидент произошёл на углу Звёздного бульвара и Аргуновской улицы.

Евгений Одиноков/РИА Новости Дмитрий Дибров

По данным телеканала, полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта, задел «мерседес» продюсера при повороте. По предварительным данным, телеведущий не пострадал.

Сейчас он ждёт эвакуатор на месте аварии. Сам Дмитрий в беседе с РЕН ТВ подтвердил факт ДТП и сообщил, что с ним всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в дорожно-транспортном происшествии под Орлом погибла сотрудница детективного агентства и участница программы «Андрей Малахов» Светлана Левина. Авария произошла на 305-м км трассы М-2 «Крым».

По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, в котором находилась Левина. Кроме эксперта, в ДТП погибли ещё два человека. Это супруг сотрудницы детективного агентства, сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин и его брат. Выжил только 13-летний подросток.