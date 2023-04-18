El Pais: страны Восточной Европы показали, что безоговорочной поддержки Киева не существует

Мадрид, , 15:47 — REGNUM Заявления ряда стран Восточной Европы о том, что помощь Киеву небезгранична, показывают, что безоговорочной поддержки Украины не существует, сообщает El Pais.

Удар в спину Украине Сергей Корсун © ИА REGNUM

В материале «Зерновой кризис вскрывает трещины в безоговорочной поддержке Украины Восточной Европой» приводится пример Польши, возглавившей инициативу по ограничению экономической помощи Киеву. Варшава уже показала Киеву, что свои экономические интересы ей важнее, чем украинские, отмечают авторы.

Польские власти 15 апреля объявили, что запрещают на время (до 30 июня) ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы защитить своих сельхозпроизводителей от падения цен. По словам главы правительства республики Матеуша Моравецкого, Польша готова оставаться страной — транзитёром зерна, но не покупателем.

В Киеве по поводу решения выразили сожаление. Об аналогичном решении объявили в Венгрии и Словакии. Обсуждаются подобные планы и в руководстве Болгарии.