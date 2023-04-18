Хёго, , 15:28 — REGNUM В Японии полицейские задержали пожилого мужчину, который около 60 лет ездил на автомобиле без водительских прав. Об этом сообщила газета Sankei.

Полиция Японии midorisyu

В префектуре Хёго патрульная служба остановила автомобиль 82-летнего Тосиюки Исибаси, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. Один из полицейских попросил мужчину показать водительское удостоверение, однако Исибаси не смог этого сделать.

Как объяснил сам водитель, прав он лишился ещё в 20 лет, с тех пор их не восстановил. Какие санкции применят к 82-летнему нарушителю, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России срок действия водительских удостоверений, продлевается на три года. Это касается документов, сроки которых истекли в 2022–2023 годах. Автопродление коснётся только национальных удостоверений, всего предполагается продлить срок действия для почти пяти миллионов документов. Отмечается также, что если срок действия водительских прав закончился раньше первого января 2022 года, то водителю придется оформить новый документ.