Москва, , 15:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах главы региона. Об этом российский лидер заявил на встрече с Ведерниковым 18 апреля в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи © Михаил Климентьев/РИА Новости

«Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области», ― сказал, обращаясь к главе государства, губернатор области.

В свою очередь российский лидер отметил, что команда у губернатора эффективная, а сам он уверено возглавляет регион.

«Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю Вам успеха», ― добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторские выборы в Псковской области должны состояться в сентябре 2023 года. Предыдущая кампания такого уровня прошла досрочно в 2018 году. Тогда по результатам голосования главой региона стал Михаил Ведерников. Он заручился поддержкой более 70% избирателей.