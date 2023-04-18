WP: Генсек ООН Гутерреш был в ярости из-за привлечения его Киевом к награждению солдат ВСУ

Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерриш пришёл «в ярость» из-за того, что украинскими властями в программу его визита в Киев было включено участие в церемония награждения военных ВСУ. Об этом 17 апреля сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в Сети документы Пентагона и разведки США.

Генсек ООН Антониу Гутерриш © Lev Radin/Global Look Press

Как пишет издание, Генсек ООН «был действительно в ярости» из-за того, что в его программу без предварительных консультаций добавили участие в церемонии награждения украинских военных.

Уточняется, что в попавших в интернет документах говорится, что Гутерриш «подчеркивал, что старался не улыбаться всё время» в ходе церемонии, и добавляется, что он также не был в восторге от поездки в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, Гутерриш прибыл с рабочим визитом в Киев 9 марта. Он провёл встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудил вопрос о продлении так называемой зерновой сделки.

Также Генсек ООН пообещал содействовать обмену военнопленными между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что организация намерена продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте.