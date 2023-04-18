Москва, , 15:14 — REGNUM Депутаты Государственной думы во вторник, 18 апреля, в третьем чтении одобрили поправки в законодательство, предполагающие пожизненное лишение свободы за государственную измену, а также поддержали ужесточение наказаний за преступления, которые будут признаны судом террористическими актами.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно принятым изменения, по уголовной статье о госизмене в качестве самого жесткого наказания будет предусмотрено пожизненное лишение свободы (вместо 20 лет). Также теперь по статье «Акт международного терроризма» будет избираться мера пресечения от 12 лет вплоть до пожизненного заключения.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев подчеркнул, что право на условно-досрочное освобождение у лиц, осуждённых пожизненно, будет появляться не раньше, чем через 25 лет заключения.

Накануне суд признал Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновным в деле о госизмене и распространении фейков о Вооружённых силах России, а также приговорил его к 25 годам лишения свободы.

7 апреля Василий Пискарев заявил, что в Государственную думу внесли законопроект о поправках, ужесточающих наказание на государственную измену. По его словам, пожизненное лишение свободы — самое серьёзное наказание.