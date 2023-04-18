Москва, 18 апреля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ Валерий Герасимов и министр обороны России Сергей Шойгу не сопровождали президента России Владимира Путина в поездке в зону специальной военной операции (СВО) из-за того, что это было бы слишком рискованно. Об этом журналистам 18 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости Президент РФ В. Путин посетил штабы группировок Днепр и Восток в зоне СВО

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что появление их в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.

«Вряд ли целесообразно и Верховному главнокомандующему, и министру обороны, и начальнику Генштаба собираться в одном месте. И, конечно же, это большой риск», — сказал Песков и добавил, что Герасимов и Шойгу участвовали в совещаниях, проводимых Путиным во время этой поездки, по видео-конференц-связи.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 апреля президент России Владимир Путин совершил поездку в штабы войск Херсонской области и Луганской Народной Республики (ЛНР). На херсонском направлении в штабе группировки войск «Днепр» Верховный главнокомандующий провёл совещание о ситуации на херсонском и запорожском направлениях, а также заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Здесь же глава государства поздравил военных с праздником Пасхи и передал в дар копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Как пояснил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подаренная Путиным икона — это «Спас Нерукотворный». Оригинал передадут в Храм Вооружённых сил, а копии оставят в Херсонской области и в ЛНР. Уточняется, что оригинал принадлежал одному из военных министров в XIX веке.

В ЛНР в штабе Национальной гвардии «Восток» об обстановке в зоне боевых действий Путину доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.

Как заявили в пресс-службе Кремля, рабочие поездки Путина в штаб группировки войск «Днепр» и в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР не подготавливались заранее.