Путин по видеосвязи обсудит с членами кабмина повышение надежности электросетевого комплекса

Москва, , 15:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит с членами кабмина повышение надежности электросетевого комплекса, сообщили 18 апреля в Кремле.

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Совещание состоится по видеосвязи 19 апреля.

В Кремле уточнили, что с докладами по поводу повышения надежности электросетевого комплекса выступят министр энергетики Николай Шульгинов, гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и ряд руководителей субъектов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 12 октября 2022 года выступил на пленарном заседании V международного форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства отметил, что Россия прочно входит в число лидеров мировой энергетики, является надёжным экспортёром энергоресурсов, несмотря на оказываемое на нашу страну беспрецедентное давление.

В марте 2021 года временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов и гендиректор «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Махачкале обсудили надёжное функционирование и дальнейшее развитие сетевого комплекса региона. По встречи объявили, что в развитие и модернизацию сетевого комплекса в Дагестане инвестируют по линии «Россетей» более 1 млрд рублей.