Москва, 18 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. На фоне политически мотивированного отказа от трубопроводного газа из России восполнение запасов газа в европейских подземных газохранилищах (ПХГ) может оказаться для Евросоюза нетривиальной задачей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Уточняется, что 6 апреля закончился сезон отбора газа из ПХГ Европы и уровень их заполнения уменьшился до 55%, составив 55,4 миллиарда кубометров, и отмечается, что европейским странам удалось пройти отопительный сезон из-за теплой зимы.

Также указывается, что по состоянию на 16 апреля 2023 года в ПХГ Европы находится 56,6 миллиарда кубометров газа, в то время как на эту же дату в 2022 году в них было 58 миллиардов кубометров, и «европейские компании уже должны восполнить на 1,4 миллиардов кубометров больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов — 97,6 миллиардов кубометров».

«Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ. В таких условиях восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер заявил, что предстоящей зимой Германия может столкнуться с дефицитом газа. Он уточнил, что сейчас условия несколько лучше, чем в 2022 году, однако к зиме нужно хорошо подготовиться.

Утром 17 апреля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин заявил, что российский газ, исходя из политических соображений, фактически признан в Европе ресурсом «нон грата».