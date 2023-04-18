Адвокат обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича заявил, что он не признал вину

Москва, , 15:04 — REGNUM Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признал вину в шпионаже. Он намерен доказывать в суде свою невиновность. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Ножкина. В ходе судебного заседания, состоявшегося 18 апреля, Мосгорсуд признал арест американского журналиста законным.

Журналист Wall Street Jornal Эван Гершкович в зале суда © РИА Новости

«У него настрой боевой, он не признает вину и готов это доказывать», — цитирует сторону защиты РИА Новости.

Адвокаты просили изменить Гершковичу меру пресечения, отпустив его из СИЗО. Предлагалась, в частности, сумма в размере 50 млн рублей в качестве залога. Однако суд не счёл возможным изменить ранее принятое решение об аресте на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ 30 марта в Екатеринбурге. Он подозревается в шпионаже в интересах американского правительства. По данным российских спецслужб, журналист собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. В российском МИД заявили, что случай прикрытия журналистской деятельностью шпионажа в пользу иностранной разведки уже не первый.