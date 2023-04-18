Москва, 18 апреля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления украинских войск в ДНР. Об этом 18 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В районах населённых пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские войска за сутки поразили 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и технику врага в 126 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что российские военные поразили подразделения ВСУ, которые выдвигались для контратаки в сторону Артёмовска из населённых пунктов Часов Яр и Константиновка ДНР. Он добавил, что за сутки российская авиация осуществила шесть вылетов для поддержки штурмовых отрядов на донецком направлении.