Москва, 18 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России на купянском направлении ликвидировали за прошедшие сутки около 35 человек личного состава ВСУ. Также были уничтожены танк и три гаубицы, в том числе иностранного производства. Об этом 18 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Отмечено, что среди потерь военной техники ВСУ — две самоходные гаубицы М109 Paladin, произведённые в Соединённых Штатах Америки, а также гаубица Д-20, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения противника были поражены ударами штурмовой и армейской авиации, а также артиллерией «Западной» группировки войск в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная в Харьковской области.

По данным Минобороны, на этом же направлении за минувшие сутки была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Их раскрыли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Как сообщалось днём ранее, на купянском направлении были нанесены результативные удары по подразделениям ВСУ вблизи населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Была пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).