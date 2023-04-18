Москва, 18 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские военные за сутки уничтожили два склада, на котором хранилось топливо для военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 18 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники», ― уточнил он.

Также, по словам представителя оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбили в районах населённых пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Вооружённые силы России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении. Потери противника на данном направлении составили 80 человек. ВСУ также лишились боевой бронированной машины, двух автомобилей и гаубицы Д-30.