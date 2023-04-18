Никосия, 18 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Bank of Cyprus начал рассылать своим российским клиентам уведомления о закрытии счетов. Об этом 18 апреля сообщила оказывающая юридические, финансовые и бухгалтерские услуги на Кипре компания Main Partner Trust в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Несмотря на праздничные дни, Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кипрский банк даёт свои клиентам с российскими паспортами два месяца для того, чтобы их данные стали соответствовать правилам процедуры «Знай своего клиента».

Также указывается, что поводом для закрытия счёта могут быть: налоговое резидентство России, наличие дохода от попавшего под санкции российского бизнеса или «нетипичный» вид на жительство, к примеру, типа F или «визитёр».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля крупнейший банк Объединённых Арабских Эмиратов ENBD начал блокировку инвестиционных счетов граждан России. В уведомлениях, рассылаемых организацией, указывалось, что клиенты, чьи счета подлежат закрытию, не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны.

В свою очередь, 14 апреля кандидат экономических наук, эксперт в области финансов Владимир Григорьев заявил, что банкам ОАЭ могли пригрозить дополнительными санкциями страны ЕС и США, поэтому Emirates NBD первым, но, вероятно, не последним, начал блокировать счета российских клиентов. По мнению финансового эксперта, в данный момент наблюдается начало цепочки событий, которая связана с ограничениями и сложностями хранения средств в зарубежных банках.