Минобороны: российские войска поразили выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в ДНР

Москва, , 14:33 — REGNUM Российские войска поразили подразделения ВСУ, которые выдвигались для контратаки в сторону Артёмовска из населённых пунктов Часов Яр и Константиновка ДНР. Об этом 18 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — сказал он, говоря о ситуации в районе Артёмовска на донецком направлении.

Конашенков уточнил, что за сутки российская авиация произвела шесть вылетов для поддержки штурмовых отрядов на донецком направлении, а артиллерия выполненила 63 огневые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 290 украинских военных и наёмников. Он уточнил, что штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска.