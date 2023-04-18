Артемовск, , 14:27 — REGNUM В Сети опубликовано очередное видео мощнейшего взрыва, который прогремел в западном районе Артёмовска (украинское название ― Бахмут). Видео, снятое на камеру беспилотника, появилось в Telegram-канале «Военкоры «Русской Весны».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Чудовищный взрыв в Бахмуте: подрыв здания ДК боевиками ВСУ для затруднения продвижения ЧВК «Вагнер», ― говорится в сообщении.

Ранее один из командиров штурмовиков ВС РФ сообщил о мощных взрывах в Артёмовске. По его словам, украинские военные при отступлении в западные кварталы из центра подорвали ряд многоэтажных домов и зданий, какие-то подожгли, чтобы замедлить продвижение российских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 апреля российская боевая авиация нанесла серию мощнейших ударов по позициям ВСУ в западной части города. Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» был виден даже в Константиновке, которая находится в 77 километрах от Артёмовска по прямой.