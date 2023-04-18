Минобороны России: потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 290 военных

Москва, , 14:21 — REGNUM Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили свыше 290 украинских военных и наёмников на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга 18 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск», — уточнил Конашенков.

В ведомстве также отметили, что для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями за сутки выполнены 63 огневые задачи.

Кроме того, российские военные уничтожили на данном направлении боевую машину пехоты ВСУ, а также три украинские боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийскую систему М777 производства США, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Донецком 18 апреля сработала система ПВО, которая перехватила не менее четырёх целей. По информации силовых структур республики, взрывы прогремели в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города.